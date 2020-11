Halloween, in Canada uomo vestito da samurai colpisce con una spada: 2 morti e 5 feriti (Di domenica 1 novembre 2020) Halloween, Canada: uomo vestito da samurai uccide 2 persone con una spada Una notte di Halloween che si è trasformata in una notte di morte e paura: a Quebec City, in Canada, stanotte diverse persone sono state colpite da un uomo, travestito da samurai, che ha attaccato i passanti in strada con un’arma bianca, forse una spada. Al momento, il bilancio della tragedia parla di due morti e cinque feriti. Il killer, un ragazzo di 20 anni, è stato alla fine fermato dalla polizia. L’uomo vestito da samurai ha colpito nella zona intorno alla piazza del Parlamento, nel centro ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020)dauccide 2 persone con unaUna notte diche si è trasformata in una notte di morte e paura: a Quebec City, in, stanotte diverse persone sono state colpite da un, trada, che ha attaccato i passanti in strada con un’arma bianca, forse una. Al momento, il bilancio della tragedia parla di duee cinque. Il killer, un ragazzo di 20 anni, è stato alla fine fermato dalla polizia. L’daha colpito nella zona intorno alla piazza del Parlamento, nel centro ...

repubblica : Halloween, vestito a armato in stile medioevale aggredisce i passanti: 2 morti e 5 feriti in Canada [aggiornamento… - repubblica : Halloween, vestito come un samurai colpisce con una spada: 2 morti e 5 feriti in Canada [aggiornamento delle 09:55] - Cleotina89 : RT @repubblica: Halloween, vestito come un samurai colpisce con una spada: 2 morti e 5 feriti in Canada [aggiornamento delle 09:55] https:/… - fegato82 : RT @RepubblicaTv: Quebec City, ad Halloween, vestito da samurai aggredisce passanti con la spada: la zona dell'attacco: Un uomo di 21 anni… - NataliaAlbensi : RT @repubblica: Halloween, vestito come un samurai colpisce con una spada: 2 morti e 5 feriti in Canada [aggiornamento delle 09:55] https:/… -