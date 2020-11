Fiorentina senza punte, la strada sbagliata di Iachini (Di domenica 1 novembre 2020) Non hanno premiato le scelte tattiche studiate da Iachini in un Roma-Fiorentina dominato dai giallorossi e con i viola senza punte di ruolo in campo La storia parla chiaro, Beppe Iachini non è mai stato un allenatore spregiudicato dalle rivoluzionarie idee offensive. Un’attitudine che forse mal si sposa al progetto Fiorentina. La brutta sconfitta contro la Roma ha segnato uno spartiacque nella stagione viola: la scelta di non schierare punte dall’inizio non può essere la strada giusta. Un’ora di gioco senza veri attaccanti di ruolo, con il consueto 3-5-2 affidato nel reparto a Ribery e Callejon. Due campioni straordinari sui quali ci sarebbe poco da discutere, ma quanto mai lontani dal concetto di punta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Non hanno premiato le scelte tattiche studiate dain un Roma-dominato dai giallorossi e con i violadi ruolo in campo La storia parla chiaro, Beppenon è mai stato un allenatore spregiudicato dalle rivoluzionarie idee offensive. Un’attitudine che forse mal si sposa al progetto. La brutta sconfitta contro la Roma ha segnato uno spartiacque nella stagione viola: la scelta di non schieraredall’inizio non può essere lagiusta. Un’ora di giocoveri attaccanti di ruolo, con il consueto 3-5-2 affidato nel reparto a Ribery e Callejon. Due campioni straordinari sui quali ci sarebbe poco da discutere, ma quanto mai lontani dal concetto di punta ...

forumJuventus : Chiesa: 'Orgoglioso di essere alla Juve, ringrazio Firenze e la Fiorentina senza polemiche. Siamo tutti col mister,… - il_sankarista : RT @sheep_floyd: Senza il 3-0 a tavolino di Verona avremmo gli stessi punti di Juve e Atalanta ed un punto in più dell'Inter. Avendo già gi… - Pippoevai : RT @cmdotcom: #Roma scintillante, #Fiorentina dove vai senza punte? #MartinezQuarta, una follia - VittoRoto : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #RomaFiorentina 2-0: un goal per tempo per la 'Lupa', viola senza il killer instinct [@VittoRoto] https://t.… - infoitsport : La Fiorentina affonda e resta nel limbo mentre il Sassuolo vince a Napoli senza tre super titolari ed è secondo. Gu… -