Emiliano | dopo le 18 non bisogna stare in giro Se dopo le 18 abbiamo detto che si chiudono le attività non necessarie

"Se dopo le 18 abbiamo detto che si chiudono le attività non necessarie, allora dopo le 18 non bisogna più stare in giro o fare cene con non conviventi". E' quanto afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sottolineando che "nessuno sa quanto durerà l'epidemia. Probabilmente faremo una serie di stop&go che non son contraddizioni, ma la naturale gestione di una pandemia".

allora dopo le 18 non bisogna più stare in giro o fare cene con non conviventi". E' quanto afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sottolineando che "nessuno sa quanto durerà ...

A proposito di didattica a distanza, il governatore ha detto che si devono studiare meccanismi per venire incontro ai disagi delle famiglie, con la possibilita' di assumere babysitter o prendere conge ...

A proposito di didattica a distanza, il governatore ha detto che si devono studiare meccanismi per venire incontro ai disagi delle famiglie, con la possibilita' di assumere babysitter o prendere conge ...