Dodi Battaglia racconta la canzone realizzata con Al Di Meola

Dodi Battaglia, primo e storico chitarrista dei Pooh, presenta "One sky", il nuovo singolo che anticipa l'album in uscita nel 2021.

Lostingroove : DODI BATTAGLIA: per la prima volta insieme ad AL DI MEOLA nel nuovo brano “ONE SKY” - RitaC70 : Dodi Battaglia: 'Hendrix, Harrison, Van Halen e... i miei duetti da sogno' - MatteoMarchini5 : Dodi Battaglia, è online il video del nuovo brano One Sky - apinchofgingers : In attesa di poterci godere dal vivo la musica di questi straordinari artisti! - DietrolaNotizia : Dodi Battaglia: “One Sky” -

You’re the sky that shines every evening. You’re the one who puts everything in one”. Dodi Battaglia, primo e storico chitarrista dei Pooh, torna con un nuovo singolo, “One sky”, del quale è già ...

Leo Meconi, dopo X Factor c'è il singolo Angels & Outlaws

Il giovane cantautore è stato notato anche da una leggenda della musica italiana, Dodi Battaglia, che ha curato la produzione artistica del suo primo disco di inediti “I’ll Fly Away ...

