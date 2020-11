Crysis Battle Royale | Ryse 2 e molti altri titoli Crytek svelati da un possibile leak?

Leggi su eurogamer

(Di domenica 1 novembre 2020)ha recentemente riportato la serie disotto i riflettori grazie al ritorno del primo capitolo in versione rimasterizzata su tutte le piattaforme, Switch incluso, ma cosa riserverà il futuro per la compagnia, ora che ci stiamo avvicinando alla nuova generazione?Al momento non ci è dato saperlo in via ufficiale, tuttavia uner, noto come PocketProtos, ha condiviso, sul popolare sito Reddit, una serie di rumor e indiscrezioni sull'esistenza di alcunie la possibilità che siano attualmente in sviluppo presso l'azienda tedesca.Stando a quanto riportato,avrebbe in cantiere una lista bella nutrita, fra cui figurano:Next,VR, Hunt Mobile,Next e Robinson 2.Leggi altro...