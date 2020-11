Chiudono le città | Roma rischia | stop agli spostamenti tra le Regioni

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 novembre 2020) Lockdown mirati nelle aree più a rischio con l'ombra di un'imminente chiusura nazionale generalizzata. Lo scenario che nessuno auspicava e che solo un mese fa sembrava fuori da qualsiasi orizzonte, si avvicina a grandi falcate. Domani, infatti, il premier Giuseppe Conte dovrebbe licenziare l'ennesimo Dpcm per aumentare le restrizioni sull'intero territorio nazionale. Tutti i provvedimenti messi in campo finora - dall'obbligo di mascherine all'aperto alla chiusura di anticipata di bar e ristoranti - non hanno sortito l'effetto sperato. Il Covid continua a correre impetuosamente - ieri altri 31mila nuovi casi con una percentuale di oltre il 14% di nuovi positivi sui tamponi effettuati - e per il capo del governo è arrivata l'ora di dare un'altra girata di chiave alla vita degli italiani. Le ipotesi sul tavolo dell'esecutivo al momento sono diverse. La principale riguarda ...