Carlo Conti positivo al Covid-19: ecco che fine farà Tale e Quale Show (FOTO) (Di domenica 1 novembre 2020) Carlo Conti positivo al Coronavirus Ebbene sì, dopo Gerry Scotti, Valentino Picone, Giulio Golia, Alessia Marcuzzi è altre iene, ora anche Carlo Conti è risultato positivo al Covid-19. Ricordiamo che da un paio di settimane la curva dell'epidemia sta raggiungendo dei numeri spaventosi toccando la soglia dei 25 mila casi al giorno. Per Tale ragione il Governo guidato da Giuseppe Conte ha deciso di fare delle limitazioni per scongiurare, almeno per ora, un nuovo lockdown. Il professionista toscano, durante un normale controllo di routine, ha scoperto di aver preso il Coronavirus. "Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente ...

