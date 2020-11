(Di lunedì 2 novembre 2020) Le manifestazioni a Minsk non si fermano neanche questa settimana dopo ormai 2 mesi diininterrotte. La manifestazione di questa domenica Secondo le ultime indiscrezioni la folla sarebbe stata diretta verso un luogo simbolico dellecontro Lukashenko, quando lasarebbe intervenuta con l’utilizzo dida fuoco. Alcuni cittadini avrebbero sentito degli spari provenire da Kuropaty, luogo dove una buona parte dellesi erano concentrate. Le forze dell’ordine, allontanando i cittadini scesi in piazza, si sarebbero presentati sul posto con vari blindati e si sarebbero avvalsi di alcune granate assordanti peri manifestanti. “Useremo le” L’utilizzo dida ...

amnestyitalia : GRAZIE ?? #Bielorussia Oggi abbiamo consegnato quasi 200.000 firme, più di 23.000 delle quali raccolte in Italia, pe… - QuotidianPost : Bielorussia: la polizia usa le armi per disperdere le proteste - GiulioTerzi : Bielorussia: polizia disperde manifestanti usando le armi - GiulioTerzi : Bielorussia: polizia disperde manifestanti usando le armi - gianlucalfieri : #Bielorussia: #polizia disperde #manifestanti usando le #armi - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia polizia

Migliaia di manifestanti in Bielorussia hanno sfilato per le strade della capitale chiedendo le dimissioni del presidente Lukashenko: per disperdere il corteo la polizia ha sparato colpi di avvertimen ...La polizia in Bielorussia ha disperso diversi manifestanti che stavano marciando nel centro di Minsk verso un luogo simbolico per l'opposizione nell'ennesima domenica di protesta contro la controversa ...