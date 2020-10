Whirlpool, assemblea pubblica: La fabbrica non può morire così (Di sabato 31 ottobre 2020) Si alternano al microfono ma invocano tutti la stessa cosa: Whirlpool non puo’ morire cosi’. All’assemblea pubblica nello stabilimento di via Argine, nell’ultimo giorno in cui i cancelli saranno aperti, ci sono gli operai, i 400 che da domani saranno senza un lavoro, e ci sono sindacalisti e rappresentanti istituzionali. Arriva il sindaco Luigi de Magistris, che ieri sera ha fatto spegnere le luci di luoghi simbolo come il Maschio Angioino, piazza Municipio e palazzo San Giacomo, per accendere i riflettori su una vertenza che si trascina da quasi due anni. E a un anno esatto dal primo sciopero generale per lo stabilimento che fino a ieri ha prodotto lavatrici di alta gamma, i lavoratori ne preparano un’altro, che attraversera’ Napoli, ma con uno spirito diverso dalla mobilitazione del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) Si alternano al microfono ma invocano tutti la stessa cosa:non puo’cosi’. All’nello stabilimento di via Argine, nell’ultimo giorno in cui i cancelli saranno aperti, ci sono gli operai, i 400 che da domani saranno senza un lavoro, e ci sono sindacalisti e rappresentanti istituzionali. Arriva il sindaco Luigi de Magistris, che ieri sera ha fatto spegnere le luci di luoghi simbolo come il Maschio Angioino, piazza Municipio e palazzo San Giacomo, per accendere i riflettori su una vertenza che si trascina da quasi due anni. E a un anno esatto dal primo sciopero generale per lo stabilimento che fino a ieri ha prodotto lavatrici di alta gamma, i lavoratori ne preparano un’altro, che attraversera’ Napoli, ma con uno spirito diverso dalla mobilitazione del ...

È arrivata via sms la comunicazione dell'azienda agli operai Whirlpool di Napoli, riguardante la chiusura della fabbrica di via Argine. Con effetto dal primo novembre, "l'azienda pagherà la piena retr ...

