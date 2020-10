Vittoria Schisano Instagram | scatti rubati dal backstage di ‘Ballando’ | «Che stacco!»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) Non si lascia abbattere dalle vicissitudini del percorso a Ballando con le stelle: in gara con Marco De Angelis, la trentaseienne di Pomigliano D’Arco concede adqualche scatto rubato neldel programma. Travolta dall’intossicazione che ha costretto il ballerino a saltare la puntata di stasera, sabato 31 ottobre 2020,è dovuta ricorrere all’aiuto di Samuel Peron, anch’egli vittima di ‘infortunio’ e da poco rimessosi dal contagio da Coronavirus. Leggi anche >> Caterina Balivo, “in ghingheri” in terrazza domina la città: dettaglio “grezzo” rovina la magia: immagini rubate nel dietro le quinte del ...