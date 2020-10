Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 31 OTTOBREORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IL TRAFFICO È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULL’A1 MILANO-NAPOLI NEBBIA A BANCHI TRA BIVIO DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO STESSA SITUAZIONE TRA COLLEFERRO E CEPRANO PRESTARE ATTENZIONE! NEBBIA A BANCHI ANCHE SULL’A24-TERAMO TRA CASTEL-MADAMA E CARSOLI-ORICOLA VISIBILITÀ 90 MT PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE ASONO STATE INTENSIFICATE LE LINEE BUS IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO DI METROPOLITANA SEGNALIAMO CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE DELLA METRO B CASTRO PRETORIO E SULLA METRO C ...