Uscite Sky e Now Tv novembre 2020: Tolo Tolo, Mi chiamo Francesco Totti, Romulus, Grey's Anatomy, Fargo (Di sabato 31 ottobre 2020) Uscite Sky e Now Tv novembre 2020 Serie tv e Film in streaming su Now Tv Uscite Sky e Now Tv novembre – Un mese sorprendente per Sky Cinema e Serie Tv da godere anche in streaming su Now Tv, tanti titoli in arrivo, alcuni molto attesi e molto variegati tra loro. Partiamo dal mondo seriale con lo sbarco di Romulus la serie tv di Mattia Rovere ispirata al suo Primo Re ma che racconta un'altra leggenda legata alla fondazione di Roma, una serie tv epica dal respiro internazionale, recitata in protolatino e fortemente radicata in Italia ma con uno stile e uno spirito globale. A breve distanza dagli Stati Uniti arrivano su Fox Grey's Anatomy 17 e This Is Us (spicca l'assenza di Station 19 visto il forte legame con Grey's ...

