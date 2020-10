Una signora ad un commesso: "È nero ha il Covid". Allontanata dal gestore (Di sabato 31 ottobre 2020) Rifiuta la pizza: “ah ma È nero” ha il Covid, riferito al commesso. Allontanata dal titolare Il commesso “È nero, ha il Covid”: titolare manda via la cliente su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Rifiuta la pizza: “ah ma” ha il, riferito aldal titolare Il, ha il”: titolare manda via la cliente su Notizie.it.

A Sant’Anastasia, un comune della città metropolitana di Napoli, una donna ha rifiutato un pezzo di pizza perché l’addetto alla vendita era bengalese e quindi, secondo la signora, affetto da ...

E invece mi sono sentito costretto, una signora, conosciuta, è entrata, ha chiesto 2 tranci di pizza, li ho passati in cucina per farli completare, a prenderli dal banco è stato Polash, bengalese da 7 ...

