Ultime Notizie Roma del 31-10-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in studio una ventina di Fermati il bilancio finale di quella che il sindaco di Firenze ha definito una notte surreale dolorosa con lancio di sassi e bottiglie Molotov contro la polizia nel corso di una manifestazione nel centro del Capoluogo Toscano Dove alla protesta pacifica sia unita a quella violenta alcuni degli agenti costretta a caricare in almeno 6 occasioni sono rimasti feriti nei tafferugli Non è così che si manifestano le proprie ragioni che sfregia Firenze deve pagare per quello che ha fatto ha detto il sindaco Nardella oltre 31mila contagi in Italia con un rapido peggioramento l’indice RTA un S7 oltre due in Lombardia e Piemonte l’istituto superiore di sanità parla di rischio elevato in undici regioni ma Calabria ...