Speciale Halloween: Jason Voorhees, fantasia o realtà? (Di sabato 31 ottobre 2020) Jason Voorhees © crediti fotografici: looper.comQuando parliamo di film horror non possiamo non citare Venerdì 13 e il suo iconico villain, Jason Voorhees, il quale ha disseminato il terrore al Camp Crystal Lake, uccidendone i giovanissimi campeggianti. Uscito nel 1980, il film è diventato subito un’icona del genere, dando luogo a sequel e a vari crossover.Spesso però non sono in molti a conoscere le vere origini dietro la storia raccontata in Venerdì 13, che vede un giovane Jason Voorhees annegare nel lago del campeggio e seminare, da redivivo, il panico tra gli avventori.Per scoprire la realtà dietro il film, dobbiamo tornare indietro di vent’anni. Il massacro del Lago Bodom Il lago Bodom © crediti fotografici: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020)© crediti fotografici: looper.comQuando parliamo di film horror non possiamo non citare Venerdì 13 e il suo iconico villain,, il quale ha disseminato il terrore al Camp Crystal Lake, uccidendone i giovanissimi campeggianti. Uscito nel 1980, il film è diventato subito un’icona del genere, dando luogo a sequel e a vari crossover.Spesso però non sono in molti a conoscere le vere origini dietro la storia raccontata in Venerdì 13, che vede un giovaneannegare nel lago del campeggio e seminare, da redivivo, il panico tra gli avventori.Per scoprire la realtà dietro il film, dobbiamo tornare indietro di vent’anni. Il massacro del Lago Bodom Il lago Bodom © crediti fotografici: ...

GardalandMJ : Per la programmazione speciale di Halloween 2020 di Gardaland Magical Journey vi aspetto nelle Stories di Facebook… - Dansai75 : RT @salagiochi1980: ?? ????SPECIALE HALLOWEEN 2020 ?? ???? IN DIRETTA QUI: - CyberAlchemistZ : #Creepypasta e Leggende metropolitane ( speciale #Halloween ) Il termine Creepypasta è un fenomeno di Internet co… - salagiochi1980 : ?? ????SPECIALE HALLOWEEN 2020 ?? ???? IN DIRETTA QUI: - _snookbiebs : Io stamattina “Secondo me i fanno fare una prova speciale Halloweene a @CdGherardesca @Saradivaira gli faranno fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Speciale Halloween Speciale Halloween e Videogames: evoluzione o involuzione? Metropolitan Magazine Speciale Halloween: Jason Voorhees, fantasia o realtà?

Quando parliamo di film horror non possiamo non citare Venerdì 13 e il suo iconico villain, Jason Voorhees, il quale ha disseminato il terrore al Camp Crystal Lake, uccidendone i giovanissimi ...

Un sabato sera...da brivido!

Nel pomeriggio i VIP ricevono tutto il necessario per preparare la cena di stasera a tema Halloween. Riuniti in cucina i concorrenti ascoltano curiosi il menu della serata che Pierpaolo legge al grupp ...

Quando parliamo di film horror non possiamo non citare Venerdì 13 e il suo iconico villain, Jason Voorhees, il quale ha disseminato il terrore al Camp Crystal Lake, uccidendone i giovanissimi ...Nel pomeriggio i VIP ricevono tutto il necessario per preparare la cena di stasera a tema Halloween. Riuniti in cucina i concorrenti ascoltano curiosi il menu della serata che Pierpaolo legge al grupp ...