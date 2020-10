Sondaggio Pagnoncelli, il crollo per Conte e governo è più profondo: -7% in un mese. FdI raggiunge il M5s (Di sabato 31 ottobre 2020) Concordia, armonia, coesione, ma soprattutto la speranza. Speranza di uscirne, e nella versione più nobile, speranza di uscirne persino migliore. Ecco: tutti questi sentimenti, così diffusi e sinceri nella popolazione nel corso della prima ondata – quando la pandemia ci aveva colti del tutto impreparati e quando eravamo il primo paese occidentale a fare i conti suo malgrado con il tentativo di gestione dei contagi e di un evento di fatto epocale – ora stanno scomparendo. Soprattutto, scende sempre più la fiducia nell’operato del governo e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Emerge in molti recenti sondaggi, non ultimo quello pubblicato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. L’esecutivo e il suo capo perdono ben 7 punti a testa nell’indice di gradimento: rispetto al ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Concordia, armonia, coesione, ma soprattutto la speranza. Speranza di uscirne, e nella versione più nobile, speranza di uscirne persino migliore. Ecco: tutti questi sentimenti, così diffusi e sinceri nella popolazione nel corso della prima ondata – quando la pandemia ci aveva colti del tutto impreparati e quando eravamo il primo paese occidentale a fare i conti suo malgrado con il tentativo di gestione dei contagi e di un evento di fatto epocale – ora stanno scomparendo. Soprattutto, scende sempre più la fiducia nell’operato dele del presidente del Consiglio Giuseppe. Emerge in molti recenti sondaggi, non ultimo quello pubblicato da Nandosul Corriere della Sera. L’esecutivo e il suo capo perdono ben 7 punti a testa nell’indice di gradimento: rispetto al ...

