Serie A | Crotone-Atalanta | le formazioni ufficiali

Leggi su newsmondo

(Di sabato 31 ottobre 2020)A, il programma e i risultati di sabato 31 ottobre 2020. In campoe Inter. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 31 ottobre 2020. La sesta giornata si apre con la sfida trae viene chiusa da Bologna-Cagliari. Alle 18 Inter-Parma.A, i risultati di sabato 31 ottobre Di seguito i risultati diA di sabato 31 ottobre 2020, sfide valide per la sesta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)(ore 15)Inter-Parma (ore 18)Bologna-Cagliari (ore 20.45)A Nelritorna dal 1′ Zanellato a centrocampo. Benali in cabina di regia, ancora panchina per ...