Scuole chiuse Covid, Conte: "A rischio la didattica in presenza" (Di sabato 31 ottobre 2020) "La curva dei contagi sta subendo una impennata rapida. I numeri sono preoccupanti ". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte , intervenendo al Festival de Il Foglio. Il premier ha parlato della ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) "La curva dei contagi sta subendo una impennata rapida. I numeri sono preoccupanti ". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo al Festival de Il Foglio. Il premier ha parlato della ...

matteosalvinimi : L'attentatore di #Nizza: sbarcato a Lampedusa, identificato a Bari e poi lasciato libero... ma a processo mandano m… - ciropellegrino : Orribile #deLuca che ridicolizza mamme e ragazzini su scuole chiuse in #Campania. Davvero. - MediasetTgcom24 : Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Chiuse scuole dell'infanzia' #coronavirus - Sonniboy10 : È grave ... Ed è piena emergenza perché la crescita è veloce. Questa scheda per essere completa dovrebbe essere com… - DonDie_Sospeso : @stebellentani Ma infatti. Utile anche, tanto per fare un esempio, quando le scuole vengono chiuse per le emergenze… -