Riqualificazione di via Iandoli, incontro tra i residenti e l’assessore Ambrosone (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del cittadino Samuel Fusco sul recente incontro avvenuto tra i residenti di via Iandoli e l’assessore Luigi Ambrosone. Di seguito il testo: “Nella piazzetta del parco di via Francesco Iandoli, nei giorni scorsi, si è tenuta una riunione con tutti i residenti e con l’assessore Luigi Ambrosone, un’importante confronto molto costruttivo avvenuto con grande serietà, c’è stata la possibilità di potersi confrontare su come riqualificare il rione, rendendo nuove tutte le facciate dei fabbricati con l’efficientamento energetico a costo zero per i singoli proprietari degli appartamenti del parco. Vivere in un parco green ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del cittadino Samuel Fusco sul recenteavvenuto tra idi viae l’assessore Luigi. Di seguito il testo: “Nella piazzetta del parco di via Francesco, nei giorni scorsi, si è tenuta una riunione con tutti ie con l’assessore Luigi, un’importante confronto molto costruttivo avvenuto con grande serietà, c’è stata la possibilità di potersi confrontare su come riqualificare il rione, rendendo nuove tutte le facciate dei fabbricati con l’efficientamento energetico a costo zero per i singoli proprietari degli appartamenti del parco. Vivere in un parco green ...

ComunediLodi : Riqualificazione asfalti e marciapiedi: da lunedì 2 novembre via ai lavori in Via San Gualtero e viale Rimembranze… - MassimoLandi7 : #Livorno #cronaca #lavori Riqualificazione del manto stradale di via delle Pianacce - muoversintoscan : ?? Per l’avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza dell’Isolotto sono in vigore divieti di transito nella… - H24Prati : Metro Cipro, via ai lavori di riqualificazione. Ecco l'appalto del Comune - - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: ?Iniziati i lavori in Via Crinale -

Ultime Notizie dalla rete : Riqualificazione via Al via la riqualificazione di piazza della Repubblica e della sua fontana CronacaComune Il mito delle moto Guzzi: la fabbrica-museo di Mandello del Lario rinasce con l’archistar

Il consiglio di amministrazione del Gruppo Piaggio ha approvato il progetto di riqualificazione dello storico stabilimento nel Lecchese: all’opera Greg Lynn. I modelli storici e la «galleria del vento ...

"Lavori di pavimentazione Interventi attesi da tempo"

Variazioni al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 approvate a Massa Marittima a partire dai lavori di pavimentazione di Via Marsala e di Via Pupolonia. Ne parliamo con l’assessore ai lavor ...

Il consiglio di amministrazione del Gruppo Piaggio ha approvato il progetto di riqualificazione dello storico stabilimento nel Lecchese: all’opera Greg Lynn. I modelli storici e la «galleria del vento ...Variazioni al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 approvate a Massa Marittima a partire dai lavori di pavimentazione di Via Marsala e di Via Pupolonia. Ne parliamo con l’assessore ai lavor ...