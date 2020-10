Rally Ypres annullato: i piloti sono d’accordo con la decisione (Di sabato 31 ottobre 2020) Thierry Neuville durante il Rally Ypres 2019 – Photo Credit: WRC.comDopo diverse settimane di attesa la federazione ha finalmente scelto: il Rally Ypres è stato annullato! In una stagione già molto complicata, che partendo dalle possibili diciassette tappe si ritrova con sole sei gare previste, anche il Belgio si aggiunge alla lunga lista di nazioni che hanno dato forfait per colpa del COVID-19. I piloti, però, sono d’accordo con la decisione, ponendo, giustamente, la sicurezza prima dello sport. Rally Ypres annullato, il parere dei piloti del WRC Il governo belga aveva fatto di tutto per rendere possibile la disputa del Rally di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Thierry Neuville durante il2019 – Photo Credit: WRC.comDopo diverse settimane di attesa la federazione ha finalmente scelto: ilè stato! In una stagione già molto complicata, che partendo dalle possibili diciassette tappe si ritrova con sole sei gare previste, anche il Belgio si aggiunge alla lunga lista di nazioni che hanno dato forfait per colpa del COVID-19. I, però,d’accordo con la, ponendo, giustamente, la sicurezza prima dello sport., il parere deidel WRC Il governo belga aveva fatto di tutto per rendere possibile la disputa deldi ...

zazoomblog : Rally Ypres annullato: i piloti sono d’accordo con la decisione - #Rally #Ypres #annullato: #piloti - motorionline : #WRC | La cancellazione dell'#YpresRally? è stata salutata dagli addetti ai lavori come una decisione sofferta ma i… - olda87 : RT @rallyssimo: Non si fanno attendere i commenti da parte dei protagonisti del WRC in merito alla cancellazione dell'Ypres Rally Belgium.… - Italiaracing : Il COVID-19 fa saltare anche il Rally di Ypres: nel calendario #WRC 2020 rimane solo Monza - Motorsport_IT : #WRC | WRC: niente Rally Ypres, piloti d'accordo: 'Prima la sicurezza' -