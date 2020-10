Pirlo: “Ronaldo partirà con la squadra ma non credo giocherà dall’inizio” (Di sabato 31 ottobre 2020) Domani alle ore 15.00 a Cesena, la Juventus sfiderà lo Spezia di Italiano. Una Juventus che potrà contare, almeno per la panchina, di Cristiano Ronaldo, negativo anche al secondo tampone. Il portoghese probabilmente partirà dalla panchina e sarà pronto per la Champions. A dirlo Andrea Pirlo, in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Ronaldo? E’ andato tutto bene, è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Il ragazzo sta bene e partirà con la squadra. Non credo che partirà dall’inizio, per noi è importante averlo già con noi. Lui è un giocatore importante, si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo”. Su De Ligt: “De Ligt purtroppo deve aspettare ancora un settimana, l’ortopedico ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Domani alle ore 15.00 a Cesena, la Juventus sfiderà lo Spezia di Italiano. Una Juventus che potrà contare, almeno per la panchina, di Cristiano Ronaldo, negativo anche al secondo tampone. Il portoghese probabilmente partirà dalla panchina e sarà pronto per la Champions. A dirlo Andrea, in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Ronaldo? E’ andato tutto bene, è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Il ragazzo sta bene e partirà con la. Nonche partirà dall’inizio, per noi è importante averlo già con noi. Lui è un giocatore importante, si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo”. Su De Ligt: “De Ligt purtroppo deve aspettare ancora un settimana, l’ortopedico ...

