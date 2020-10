Pignoramento conto corrente in tutta Europa, ecco il nuovo decreto (Di sabato 31 ottobre 2020) Buone notizie per i creditori e per chi in generale intende e vuole pignorare il denaro di chi – debitore – vorrebbe sottrarlo alle legittime pretese del titolare del diritto di credito, depositandolo in qualche paese straniero. Infatti, l’attuale Governo ha spinto verso l’introduzione di una norma che, di fatto, blocca l’eventuale iniziativa del debitore, prevedendo una particolare ipotesi di sequestro conservativo. Vediamo quindi più nel dettaglio cosa cambia per il Pignoramento conto corrente. Se ti interessa saperne di più su come verificare il reale intestatario di un conto corrente, e chi può farlo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News conto corrente e Pignoramento: la ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 31 ottobre 2020) Buone notizie per i creditori e per chi in generale intende e vuole pignorare il denaro di chi – debitore – vorrebbe sottrarlo alle legittime pretese del titolare del diritto di credito, depositandolo in qualche paese straniero. Infatti, l’attuale Governo ha spinto verso l’introduzione di una norma che, di fatto, blocca l’eventuale iniziativa del debitore, prevedendo una particolare ipotesi di sequestro conservativo. Vediamo quindi più nel dettaglio cosa cambia per il. Se ti interessa saperne di più su come verificare il reale intestatario di un, e chi può farlo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: la ...

In queste ultime settimane si è parlato tanto del conto corrente e in particolare del pignoramento, in vista della scadenza di metà ottobre che fortunatamente è stata prorogata. Conto corrente salvo ...

Incubo pignoramento! Prima casa all'asta: si può evitare?

Con l'incertezza del lavoro. E quindi con l'incertezza dei guadagni e compensi. Allora ecco presentarsi l'incubo del pignoramento dei propri beni: prima casa e conto corrente. Perdere i pochi risparmi ...

