Paris Saint Germain, gerarchie ribaltate: ora Icardi insegue Kean (Di sabato 31 ottobre 2020) Moise Kean si è preso la maglia da titolare al centro dell'attacco del Paris Saint Germain: quattro gol in due gare per lui Strada in salita per Mauro Icardi. Il centravanti argentino, che sembrava sicuro del posto da titolare dopo l'addio di Edinson Cavani, si trova ora davanti un Moise Kean più in forma che mai. Il Corriere dello Sport, infatti, ridisegna le gerarchie dell'attacco parigino con l'italiano ora in pole position per una maglia da titolare con Mbappè. Intanto Neymar si ferma: 20 giorni di stop per il brasiliano.

