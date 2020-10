Palermo, quarantena finita per sei calciatori: già oggi in gruppo? La situazione (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Palermo inizia pian piano a respirare: 6 tamponi negativi tra i calciatori che erano risultati positivi a cavallo della gara contro la Turris.Mister Roberto Boscaglia può sperare di poterli riavere a disposizione in vista del recupero di campionato contro il Catanzaro di mercoledì 3 novembre (17.30). Nel frattempo si attende la consueta visita che darà a quest'ultimi la cosiddetta idoneità sportiva e di conseguenza li riabiliterà al ritorno in campo.L'Asp di Palermo ha da qualche ora emesso un documento nel quale si certificava che per questi calciatori fosse finito l'isolamento. Ad ora la gara contro i calabresi si dovrebbe giocare, il condizionale è sempre d'obbligo a causa del giro di tamponi che si effettua ogni due giorni. I sei calciatori ormai ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilinizia pian piano a respirare: 6 tamponi negativi tra iche erano risultati positivi a cavallo della gara contro la Turris.Mister Roberto Boscaglia può sperare di poterli riavere a disposizione in vista del recupero di campionato contro il Catanzaro di mercoledì 3 novembre (17.30). Nel frattempo si attende la consueta visita che darà a quest'ultimi la cosiddetta idoneità sportiva e di conseguenza li riabiliterà al ritorno in campo.L'Asp diha da qualche ora emesso un documento nel quale si certificava che per questifosse finito l'isolamento. Ad ora la gara contro i calabresi si dovrebbe giocare, il condizionale è sempre d'obbligo a causa del giro di tamponi che si effettua ogni due giorni. I seiormai ...

fanpage : Dramma a bordo della nave quarantena, 9 #migranti ingoiano lamette e vetro, qualcuno si è anche ferito con un colte… - WiAnselmo : #Palermo, quarantena finita per sei calciatori: già oggi in gruppo? La situazione - Mediagol : #Palermo, quarantena finita per sei calciatori: già oggi in gruppo? La situazione - GiovanniCalcara : RT @Ettore572: Migranti, 9 ingoiano alcune lamette sulla nave quarantena a Palermo - Ettore572 : Migranti, 9 ingoiano alcune lamette sulla nave quarantena a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo quarantena Palermo, 9 migranti su nave quarantena ingoiano lamette e cocci di vetro Fanpage.it Palermo, stretta anti evasione: revoca della licenza per i commercianti morosi

Il Consiglio comunale approva il regolamento: 45 milioni di euro della Tari non pagati. Prevista una rateizzazione ...

L’attentatore prima di recarsi in Francia è rimasto due settimane in Sicilia

Una prima breve tappa a Palermo, poi una seconda ad Alcamo. Il tunisino Brahim Aoussaoui, l’attentatore di Nizza, che ha ucciso tre persone, sbarcato a Lampedusa il 20 settembre, una volta conclusa la ...

