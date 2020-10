Oroscopo di Sabato 31 Ottobre 2020 (Di sabato 31 ottobre 2020) Oroscopo DEL GIORNO31 Ottobre 2020 Ariete Dovresti spendere molto o al contrario non spendere nulla perché hai progetti per i tuoi soldi. Sarà un grosso dilemma per chi è nato alla fine di marzo, sensibile alla luna piena. Potresti davvero essere molto tentato da una spesa di piacere, sia per te stesso che per la persona che ami e se non pensi alle conseguenze, potresti dovertene pentire. Quindi non affrettarti, prenditi il ​​tuo tempo, questa è la cosa migliore da fare. Toro La Luna trascorre questo fine settimana nel tuo segno, si oppone al Sole e questa Luna Piena incontra Urano. Nato a fine aprile, devi avere l’impressione di essere cambiato, evoluto… Questo è quello che ti dice la Luna Piena, quello di cui devi essere consapevole riguarda la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 ottobre 2020)DEL GIORNO31Ariete Dovresti spendere molto o al contrario non spendere nulla perché hai progetti per i tuoi soldi. Sarà un grosso dilemma per chi è nato alla fine di marzo, sensibile alla luna piena. Potresti davvero essere molto tentato da una spesa di piacere, sia per te stesso che per la persona che ami e se non pensi alle conseguenze, potresti dovertene pentire. Quindi non affrettarti, prenditi il ​​tuo tempo, questa è la cosa migliore da fare. Toro La Luna trascorre questo fine settimana nel tuo segno, si oppone al Sole e questa Luna Piena incontra Urano. Nato a fine aprile, devi avere l’impressione di essere cambiato, evoluto… Questo è quello che ti dice la Luna Piena, quello di cui devi essere consapevole riguarda la ...

