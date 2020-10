Nella città etnea aumentano i casi di Coronavirus (Di sabato 31 ottobre 2020) Focolaio di Covid-19 nel Comune di Catania: in programma screening per 150 persone. Catania, dipendenti del Comune e vigili urbani positivi al Covid: uffici chiusi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Focolaio di Covid-19 nel Comune di Catania: in programma screening per 150 persone. Catania, dipendenti del Comune e vigili urbani positivi al Covid: uffici chiusi su Notizie.it.

demagistris : Auguri di cuore a Diego,cittadino di Napoli,il più grande calciatore di tutti i tempi.Con il tuo genio in campo hai… - SkyTG24 : A #Nizza si è verificato un attacco nella cattedrale di #NotreDame, nel centro città, con un bilancio provvisorio d… - marattin : Quando nella città in cui sei sindaco mettono a ferro e fuoco il centro storico, aggrediscono i giornalisti, incend… - edenictolis : RT @chrisiaio: L’importanza della #condivisione nella costruzione di 1 progettazione culturale pilastro per lo sviluppo sostenibile delle c… - MonsDiBruno : poi lo faccia salire sul cavallo e si annunci nella piazza della città: “Così sarà per ogni uomo che il re intende onorare”». -

Ultime Notizie dalla rete : Nella città Attentato Nizza a Notre Dame, tre morti: decapitata una donna Corriere della Sera