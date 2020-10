(Di sabato 31 ottobre 2020) "Dopo ilsiamo stati sottovalutati", parla così Davidein un'interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il terzino delha commentato il momento dei rossoneri dal finale della passata stagione fino all'ottimo avvio in questa annata.: "Grazie ahimovic sosi allenano i campioni"caption id="attachment 1044165" align="alignnone" width="513"himovic (getty images)/caption"Dopo ilsiamo stati sottovalutati e poi abbiamo avuto la fortuna di avere continuità nel progetto", ha spiegato. "Ora siamo più maturi sicuramente ma è normale poi avere degli alti e dei bassi".Sull'importanza di avere uno...

sportli26181512 : Calabria: 'Al Milan c’è una base solida, avverto la fiducia del club': Nel corso dell’intervista concessa al Corrie… - MilanNewsit : Calabria: 'Al Milan c’è una base solida, avverto la fiducia del club' - ItaSportPress : Milan, Calabria: 'Dopo lockdown ci hanno sottovalutato. Ibra? Ora so come si preparano i campioni' -… - MirkoMormile_ : RT @MilanNewsit: Calabria su Donnarumma: 'Vuole continuare col Milan e vincere' - dragonerossoen1 : RT @MilanNewsit: Calabria su Donnarumma: 'Vuole continuare col Milan e vincere' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Calabria

per la trasferta del Milan sul campo dell’Udinese. Nella lista dei convocati non figura invece Gabbia. Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Tataru?an Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, ...L'Udinese sfida il Milan nel lunch match della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.