LIVE Italia-Inghilterra 5-10, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: Polledri in meta di potenza! (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le formazioni di Italia-Inghilterra – Il programma della partita 19′ Non trova i pali Garbisi e si resta sul 5-10 18′ meta Italia!!! Palla rubata da Carlo Canna che libera Jake Polledri che di potenza rompe due placcaggi e va in meta 15′ Insiste l’Inghilterra in attacco, ma May non controlla l’ovale e si salva l’Italia 13′ Piazza Owen Farrell e 10-0 per gli ospiti 12′ Fallo a favore dell’Inghilterra da posizione favorevole 12′ Inghilterra all’attacco a pochi metri dalla meta azzurra 11′ Soffre l’Italia in difesa e un avanti ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe formazioni di– Il programma della partita 19′ Non trova i pali Garbisi e si resta sul 5-10 18′!!! Palla rubata da Carlo Canna che libera Jakeche di potenza rompe due placcaggi e va in15′ Insiste l’in attacco, ma May non controlla l’ovale e si salva l’13′ Piazza Owen Farrell e 10-0 per gli ospiti 12′ Fallo a favore dell’da posizione favorevole 12′all’attacco a pochi metri dallaazzurra 11′ Soffre l’in difesa e un avanti ...

