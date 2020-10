L’ipotesi del lockdown sartoriale | “chiudere” gli ottantenni per dimezzare la mortalità

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 31 ottobre 2020) Isolare per salvare. È quanto potrebbe fare unsu alcune fasce d’età più a rischio in caso di contagio. «Sarebbe sufficiente isolare gli ultra 80enni pero quasi la mortalità diretta del virus. Se poi riuscissimo a isolare efficacemente gli ultra 60ennni, ancora meglio. «È come dire che la mortalità totale, nel corso di un anno solare, in Italia aumenterebbe del 71% senza isolamento. Ma solo del 18% con isolamento degli over 70 e appena del 7% con isolamento degli over 60». Lo evidenzia una ricerca dell’Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, pubblicato online. Ile l’incidenza dell’età Secondo i dati ufficiali «in Italia (ma pressappoco la ...