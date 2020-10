Libia, il premier Sarraj posticipa le dimissioni: rimarrà in carica per il dialogo intralibico a Tripoli (Di sabato 31 ottobre 2020) Con un tweet pubblicato dal portavoce del governo Galib Al-Zaklai, si apprende che il premier del governo di accordo nazionale di Tripoli, Fayez al Sarraj, rimarrà in carica fino alla conclusione del ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Con un tweet pubblicato dal portavoce del governo Galib Al-Zaklai, si apprende che ildel governo di accordo nazionale di, Fayez al, rimarrà infino alla conclusione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia premier I diciotto pescatori di Mazara prigionieri in Libia da due mesi Corriere della Sera Libia-Turchia: premier Sarraj esprime solidarietà a Erdogan dopo terremoto Smirne (2)

Secondo l'Afad, sono state registrate almeno 389 scosse di assestamento, di cui le 33 più potenti intorno magnitudo 4,0. Le operazioni ...

Roma, 29 ott 17:00 - (Agenzia Nova) - Libia: parlamentari Tripoli e Consiglio di Stato chiedono a premier Sarraj di restare - I deputati della Camera dei rappresentanti libica che si riuniscono a ...

