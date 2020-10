Lapo Elkann | “Non riesco a limitare le mie dipendenze | ho pensato al suicidio”

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) “La mia prima volta con una sostanza? Non posso chiamare “sostanza” un essere umano, ma la prima volta è stata una prostituta. Il passo successivo è stato rappresentato dagli spinelli e via via peggiorando. Il mio problema non è una sostanza in sé, ma il fatto che non so limitarmi. Da vent’anni, faccio un’ora al giorno con i narcotici anonimi, ho completato i ’12 passi’ quattro volte. Ho provato anche i rehab a cinque stelle, ma se stai male non conta se sei ricco o povero. Se ho maial suicidio? A New York abitavo al trentatreesimo piano e la tentazione di gettarmi giù era continua. Non ho avuto il coraggio e l’amore per la vita è stato più forte“. Queste sono le dichiarazioni intrise di dolore di, ...