Katia Follesa criticata perché dimagrita: “Non fai più ridere” (Di sabato 31 ottobre 2020) La splendida Katia Follesa, conduttrice di Cake Star, viene criticata su Instagram dopo la dieta: arriva la risposta dell’attrice comica Katia Follesa (fonte foto: Instagram, @ katioska76)La meravigliosa, nota ed amata Katia Follesa, comica, conduttrice televisiva, attrice e conduttrice radiofonica, volto noto di Cake Star, ha ricevuto di recente alcune critiche dopo essersi mostrata al top della forma, in seguito alla dieta: arriva la sua replica a quanto accaduto. La foto in questione, mostra l’artista appoggiata ad un divano mentre sfoggia da un lato un elegante abito fucsia, mentre dall’altro mette in evidenza la magnifica forma fisica arrivata dopo la perdita di peso ed una dieta fatta. In particolare, alcune critiche ... Leggi su chenews (Di sabato 31 ottobre 2020) La splendida, conduttrice di Cake Star, vienesu Instagram dopo la dieta: arriva la risposta dell’attrice comica(fonte foto: Instagram, @ katioska76)La meravigliosa, nota ed amata, comica, conduttrice televisiva, attrice e conduttrice radiofonica, volto noto di Cake Star, ha ricevuto di recente alcune critiche dopo essersi mostrata al top della forma, in seguito alla dieta: arriva la sua replica a quanto accaduto. La foto in questione, mostra l’artista appoggiata ad un divano mentre sfoggia da un lato un elegante abito fucsia, mentre dall’altro mette in evidenza la magnifica forma fisica arrivata dopo la perdita di peso ed una dieta fatta. In particolare, alcune critiche ...

Katia Follesa non ci sta e replica duramente agli haters che la criticano per l’importante perdita di peso. Sempre bellissima, ironica e simpatica, l’attrice, in un’intervista rilasciata ai microfoni ...

"Non fai più ridere. Eri meglio in carne": gli haters contro Katia Follesa dopo la dieta

Alle parole dei critici Katia Follesa ha voluto rispondere con un sorriso, mediane una storia Instagram in cui ha domandato se davvero qualcuno possa pensare che un’attrice comica, dimagrendo, non sia ...

