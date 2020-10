Jeff Bridges attaccato alla flebo | Grazie | il vostro amore è contagioso FOTO

Leggi su movieplayer

(Di sabato 31 ottobre 2020)ha condiviso sui social unache lo ritrae in vestaglia mentread una: dieci giorni fa ha annunciato di avere un linfoma. Attraverso unasui social,ha aggiornato i fan sul suo stato di salute, ringraziando tutti per l'ricevuto da quando ha annunciato di avere un linfoma. L'immagine ritrae l'attore mentre indossa una vestaglia edad una. Nelle scorse ore,ha ringraziato tutti coloro che lo hanno supportato da quando ha parlato per la prima volta della sua malattia. "Voglio ringraziare tutti voi per avermi scritto durante questo ...