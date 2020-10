Il governo non sa quanti sono gli utenti reali di Immuni (Di sabato 31 ottobre 2020) I primi layout di Immuni, la app per fare contact tracing in Italia (fonte: Bending Spoons/Ministero dell’Innovazione)Il governo italiano non conosce tutti i dati su quante persone usano realmente Immuni. C’è un cono d’ombra nel bilancio delle installazioni, da tempo richiesto per stabilire la diffusione dell’app di contact tracing, e riguarda gli iPhone. A differenza di Google, Apple non ha condiviso l’informazione con le autorità nazionali, come scrive nero su bianco il ministero della Salute a una richiesta di accesso agli atti presentata da Wired. Risultato: a cinque mesi dal lancio di Immuni, il numero esatto di iPhone su cui la app è stata installata è ignoto ai vertici dell’esecutivo Conte. Mentre quello che le carte ufficiali certificano è ... Leggi su wired (Di sabato 31 ottobre 2020) I primi layout di, la app per fare contact tracing in Italia (fonte: Bending Spoons/Ministero dell’Innovazione)Ilitaliano non conosce tutti i dati su quante persone usano realmente. C’è un cono d’ombra nel bilancio delle installazioni, da tempo richiesto per stabilire la diffusione dell’app di contact tracing, e riguarda gli iPhone. A differenza di Google, Apple non ha condiviso l’informazione con le autorità nazionali, come scrive nero su bianco il ministero della Salute a una richiesta di accesso agli atti presentata da Wired. Risultato: a cinque mesi dal lancio di, il numero esatto di iPhone su cui la app è stata installata è ignoto ai vertici dell’esecutivo Conte. Mentre quello che le carte ufficiali certificano è ...

Ultime Notizie dalla rete : governo non Scuole chiuse, una vergogna infinita. Ma se il governo non interviene rischia di esserne complice Il Fatto Quotidiano L'ipocrisia dei deputati di sinistra alla Camera senza mascherina

Criticano Vittorio Sgarbi quando non indossa la mascherina, ma poi sono i primi a violare la legge approvata dallo stesso governo di cui fanno parte. Se l'onorevole Gianfranco Librandi porta la masche ...

Sisma 2016: Legnini, 30 novembre fine istanze per edifici con danni lievi

Per le domande giacenti procedure semplificate entro 15/12 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Il termine del 30 novembre per chiedere il contributo alla riparazione di edifici con danni l ...

