Grande Fratello Vip, Paolo Brosio sul Covid: "la storia dei tamponi non è attendibile", il web insorge (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella puntata di ieri sera al Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso in veste di concorrente Paolo Brosio. Il giornalista, tra i nomi già annunciati ad inizio edizione, è entrato solamente ora dopo essere stato ricoverato in ospedale per via del coronavirus. Proprio per questo motivo Alfonso Signorini ieri ha chiesto al concorrente di non parlare per nessun motivo del suo recente ricovero e della situazione all'esterno, venendo costantemente avvisati i concorrenti dei dati giornalieri. Ovviamente, le indicazioni del conduttore non sono state seguite. Paolo Brosio si confessa con Rosalinda Al termine della diretta Paolo Brosio comunica a Rosalinda che all'esterno in questi mesi si è parlato solamente delle sue ...

