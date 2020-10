Gb verso il lockdown totale | lunedì l' annuncio di Johnson In America Latina oltre 400 mila morti

(Di sabato 31 ottobre 2020) La seconda ondata di coronavirus travolge il mondo intero. In Europa anche la Gran Bretagna è pronta ormai a tornare a una qualche formanazionale per provare a frenare la seconda ondata di ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. La strage islamica a Nizza e… - Corriere : ?? I timori di un’accelerazione del contagio si sono verificati. E ora, secondo gli esperti dell’Istituto superiore… - Corriere : Italia verso lo scenario 4. Allarme alto in 5 Regioni: rischio lockdown - SmorfiaDigitale : Coronavirus ultime notizie. Positivo arcivescovo di Milano Delpini. Gran Bretagn... - ALisimberti : RT @LaVeritaWeb: Silvio Brusaferro (Iss): «L'indice Rt è a 1,7. Si va verso lo scenario 4, il più grave». Il premier è in picchiata nei son… -

Ultime Notizie dalla rete : verso lockdown

Secondo quanto riportato dal Guardian, il premier inglese Boris Johnson avrebbe ceduto alle pressioni dei suoi consiglieri scientifici per un nuovo lockdown nazionale che si ritiene verrà annunciato ...La situazione, è chiaro a tutti, va verso nuove restrizioni della mobilità. Ieri sera il governo ha provato a equilibrare un po’ le posizioni interne, ma Azzolina non molla e vuole la scuola in presen ...