Focolaio Lazio | ci sono altri positivi al coronavirus nel gruppo squadra

Leggi su itasportpress

(Di sabato 31 ottobre 2020) Brutte notizie per lache è in piena emergenza per il. Nuovi casi dità registrati nell'interno del. A darne notizia la stessa società biancoceleste.Il comunicato"La S.S.comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10,risultatiai tamponi molecolari alcuni componenti del. Sulla base di tali risultati l’interaripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e. I soggetti risultatistati posti in isolamento domiciliare mentre la ...