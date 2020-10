Firenze | scontri al corteo non autorizzato contro il Dpcm Quattro arresti e venti denunce

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 31 ottobre 2020)persone sono state arrestate edenunciate in seguito agliavvenuti nella tarda serata del 30 ottobre anell'ambito di una manifestazione non autorizzatailanti-Covid. Il centro storico del capoluogo toscano è stato teatro di incidenti tra manifestanti e polizia con lancio di bombe carta, molotov, fumogeni, atti vandalici e ripetute cariche degli agenti. Complessivamente, secondo una prima stima delle forze dell'ordine, sarebbero oltre mille le persone che hanno partecipato alle proteste, muovendosi in piccoli gruppi che si sono sparpagliati per il centro storico, creando disordini e scontrandosi con le forze dell'ordine. Gli ultimi tafferugli si sarebbero consumati in via dell'Albero. Durante i disordini in piazza Santa Maria ...