Emina | campionessa di basket in carrozzina | «Non è la fine del mondo»

(Di sabato 31 ottobre 2020) «La vita con disabilità non è la fine del mondo, basta solo saperla vivere». Emina ha 22 anni e dalla nascita convive con la Paralisi Cerebrale Infantile, una patologia neuromotoria che colpisce in Italia oltre 40mila bambini e che si manifesta impedendo progressivamente i movimenti più elementari di tutto il corpo. È quello che è successo ad Emina e a cui lei ha deciso di rispondere diventando una campionessa mondiale di basket, in carrozzina.