Crotone-Atalanta, Stroppa: “Rammaricati per l’occasione di Messias, ma lavoriamo sulla cattivera. Contro il Toro…” (Di sabato 31 ottobre 2020) Nuovo ko per il Crotone.Pomeriggio da dimenticare per la formazione calabrese, che crolla sotto i colpi dell'Atalanta non riuscendo a portare a casa nemmeno un punto. Ad analizzare il ko è proprio il tecnico dei pitagorici, Giovanni Stroppa, intervenuto in conferenza stampa nel post gara.“Il primo tempo abbiamo tenuto molto meglio il campo ma non siamo stati bravi in diverse occasioni nella fase di palleggio. Quando volevamo costruire dal basso ci sono state volte che abbiamo perso palla, quando andavamo sugli attaccanti la perdevamo pure. C'è stata un'incapacità nel gestire i diversi momenti di gioco. Di fronte avevamo una squadra che tecnicamente, tatticamente e fisicamente è di un altro livello, ci ha costretto nella nostra metà campo e in qualche occasione siamo stati bravi. Peccato solo per ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) Nuovo ko per il.Pomeriggio da dimenticare per la formazione calabrese, che crolla sotto i colpi dell'non riuscendo a portare a casa nemmeno un punto. Ad analizzare il ko è proprio il tecnico dei pitagorici, Giovanni, intervenuto in conferenza stampa nel post gara.“Il primo tempo abbiamo tenuto molto meglio il campo ma non siamo stati bravi in diverse occasioni nella fase di palleggio. Quando volevamo costruire dal basso ci sono state volte che abbiamo perso palla, quando andavamo sugli attaccanti la perdevamo pure. C'è stata un'incapacità nel gestire i diversi momenti di gioco. Di fronte avevamo una squadra che tecnicamente, tatticamente e fisicamente è di un altro livello, ci ha costretto nella nostra metà campo e in qualche occasione siamo stati bravi. Peccato solo per ...

Atalanta_BC : Iniziamo così a Crotone! ?? Our #StartingXI presented by @Plus500! ?? ? #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ???? Stadio Ezio Scida | Crotone #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Bicker84 : Serie A - Crotone 1 Atalanta 2 @SerieA @FcCrotoneOff @Atalanta_BC - Mediagol : #Crotone-#Atalanta, Stroppa: 'Rammaricati per l'occasione di Messias, ma lavoriamo sulla cattivera. Contro il Toro.… - TiagoFe79458792 : RT @SkySport: Crotone-Atalanta, Gasperini: 'Muriel molto bene, Ilicic è in difficoltà oggi'. Video -