Coronavirus | netto aumento dei decessi | sono 297 Oltre 31mila i nuovi casi

(Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA – Sono 297 i decessi per l'epidemia di coronavirus nella giornata di oggi, in netto aumento rispetto a ieri quando erano state 199. Stabili rispetto a ieri i numeri dei contagi: sono 31.758 i nuovi positivi di oggi, a fronte di 215.886 tamponi. La crescita dei ricoveri in terapia intensiva è di 97 unità, mentre sono 972 le persone che oggi sono state ricoverate in reparti ordinari.