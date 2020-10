Coronavirus in Campania, i contagi continuano a salire: 3.669 nuovi positivi (Di sabato 31 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 30 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 3.669 nuovi positivi su 20.860 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 salgono ancora i contagi al Coronavirus in Campania, facendo registrare un nuovo incremento: sono 3.669 positivi. I deceduti, tra il 26 e il 30 ottobre, sono 14 e i guariti 275. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il numero dei contagiati da inizio epidemia sale a 55.740 mentre i deceduti sono 673. Aumentano anche i guariti che sono 11.337. I tamponi complessivi 958.834 di cui 20.860 eseguiti nella giornata di ieri. Il report dei posti letto su base regionale di terapia intensiva sono complessivamente 580, mentre i posti letto Covid sono: 227 ... Leggi su 2anews (Di sabato 31 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 30 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 3.669su 20.860 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 salgono ancora ialin, facendo registrare un nuovo incremento: sono 3.669. I deceduti, tra il 26 e il 30 ottobre, sono 14 e i guariti 275. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il numero deiati da inizio epidemia sale a 55.740 mentre i deceduti sono 673. Aumentano anche i guariti che sono 11.337. I tamponi complessivi 958.834 di cui 20.860 eseguiti nella giornata di ieri. Il report dei posti letto su base regionale di terapia intensiva sono complessivamente 580, mentre i posti letto Covid sono: 227 ...

istsupsan : Tra il 12 e il 25 ottobre 168.518 nuovi casi di #covid19 di cui 568 deceduti ?? 5.684 (3,4%) in operatori sanitari.… - MediasetTgcom24 : Campania, nuova ordinanza di De Luca: 'Chiuse scuole dell'infanzia' #coronavirus - Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - salernocitta : Coronavirus aggiornamenti Campania del 31 ottobre 2020: oggi 3669 positivi, 275 i guariti - corrierece : Coronavirus. 20.860 tamponi in un solo giorno, 275 guariti - #Campania #Contagi #Covid - -