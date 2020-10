Conte assicura vaccini a dicembre, Burioni: 'Non tratti i cittadini come bambini di 5 anni' (Di sabato 31 ottobre 2020) Davanti alle dichiarazioni di Conte, che ha annunciato l'arrivo delle prime dosi di vaccino già a dicembre, il virologo Burioni ha twittato: "Capisco l'esigenza di motivare i cittadini nei sacrifici ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Davanti alle dichiarazioni di, che ha annunciato l'arrivo delle prime dosi di vaccino già a, il virologoha twittato: "Capisco l'esigenza di motivare inei sacrifici ...

LegaSalvini : ?????? RICORDATE? 6 APRILE! MA OGGI #CONTE ASSICURA: “GLI INDENNIZZI SONO GIÀ PRONTI, PREPARATE IL CONTO CORRENTE”.… - LorStecchetti : @AlterMoai @LaVeritaWeb T'assicura il Conte apulo una presa per il culo. (dovrebbe essere àpulo, ma si consenta una licenza poetica ??) - LiciaBon : Conte che assicura il vaccino per tutti a primavera ??cosa sa che io non so? Non si illudono le persone ?? - salvoalgeri : Caro Presidente #Conte @GiuseppeConteIT @Governo_5stelle lei ha la soluzione pronta. Il prestito condiviso trentenn… - Pierzucchero : @susy43279731 @luposeduto167 Se permetti io mi devo ascoltare ogni gg Conte ... Che assicura che il vaccino arriver… -