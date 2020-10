Barone: “Pronto Satwork, screening rapido di massa a Ponte Valentino” (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – “Siamo pronti. A brevissimo partiremo nell’area industriale di Ponte Valentino con uno screening rapido e di massa per i dipendenti delle aziende insediate sul Covid-19”. Ad annunciarlo è Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento che presenta l’iniziativa: “Si tratta del progetto Satwork che prevede l’allestimento di un laboratorio mobile, dotato di tecnologie Satcom e Navsat, per la realizzazione di campagne di screening rapidi sul Covid-19 in aree che necessitano di interventi sul posto per tenere sotto controllo l’evoluzione dell’epidemia da Coronavirus. Si opererà con un veicolo opportunamente configurato per la tipologia di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – “Siamo pronti. A brevissimo partiremo nell’area industriale diValentino con unoe diper i dipendenti delle aziende insediate sul Covid-19”. Ad annunciarlo è Luigi, presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento che presenta l’iniziativa: “Si tratta del progettoche prevede l’allestimento di un laboratorio mobile, dotato di tecnologie Satcom e Navsat, per la realizzazione di campagne dirapidi sul Covid-19 in aree che necessitano di interventi sul posto per tenere sotto controllo l’evoluzione dell’epidemia da Coronavirus. Si opererà con un veicolo opportunamente configurato per la tipologia di ...

Barone_Sauzer : Pronto l'aereo per la contessa. Arrivo previsto: 2050 #GFVIP - FreedomPress_it : NO WORDS. Come mascherare l’incompetenza Denuncia Gennaio 2019 un anno prima del covid ma la magistratura dove è?… - GiudaV : @VegStalin @LeonardoCaciopp @barone_rotto Io non dico proprio nulla, anche perché nego di leggervi pure a mia mogli… - antoniosartor : @ChefDony13 Fortunatamente non è il barone rosso ?? altrimenti avevo pronto Francesco Barracca ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Barone “Pronto Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera