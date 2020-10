Arrestato Pol G, cantante degli Assalti Frontali: aveva 6 chili di marijuana e hashish in casa. Ai finanzieri: «Non si lavora da mesi, non faccio concerti» (Di sabato 31 ottobre 2020) Uno dei cantanti del gruppo “Assalti Frontali”, storico gruppo rap romano, Paolo Bevilcqua, è stato Arrestato dalla Guardia di Finanza. Le autorità hanno trovato a casa sua, nel quartiere Pigneto di Roma, 6 chili di marijuana e hashish imballati in diverse confezioni. Bevilacqua, in arte Pol G, era fino ad oggi incensurato. Stando a quanto riportato dall’Ansa, Bevilacqua avrebbe detto ai finanzieri che lo hanno Arrestato: «Non si lavora da mesi, non faccio concerti». L’artista è stato processato per direttissima e condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena e obbligo di firma, e pagare una ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Uno dei cantanti del gruppo “”, storico gruppo rap romano, Paolo Bevilcqua, è statodalla Guardia di Finanza. Le autorità hanno trovato asua, nel quartiere Pigneto di Roma, 6diimballati in diverse confezioni. Bevilacqua, in arte Pol G, era fino ad oggi incensurato. Stando a quanto riportato dall’Ansa, Bevilacqua avrebbe detto aiche lo hanno: «Non sida, non». L’artista è stato processato per direttissima e condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena e obbligo di firma, e pagare una ...

