Anticipazioni ed ospiti Domenica Live e Live – Non è la D’Urso 1° novembre | arrivano il padre di una gieffina vip | un ex partner di Garko e due famose gemelle

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 31 ottobre 2020)ede Non è la D’Urso 1°: i programmi di Barbara D’Urso di domani su Canale 5 si preannunciano come sempre ricchi di discussioni, polemiche e sorprese. Vogliamo scoprirne il perché?ed– Non è la D’Urso 1°: in studio Amedeo Goria,di Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta Nella serata di ieri, il discusso giornalista è entrato nella Casa del “Grande Fratello Vip” per incontrare la figlia e l’ex moglie e sono state subito scintille. Infatti Goria è ...