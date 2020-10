Amadeus e Giovanna Civitillo, tutti pazzi per la new entry: “La famiglia si allarga” (Di sabato 31 ottobre 2020) Amadeus è uno dei conduttori di punta della Rai. Amatissimo dal pubblico, è molto seguito anche su Instagram dove condivide il profilo con la moglie Giovanna Civitillo. Perché una pagina per due? I fan se lo chiedono da tempo e finalmente abbiamo una risposta. Lo ha spiegato proprio Giovanna in una recentissima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni e no, il motivo non è da ricercare nella gelosia. Si sa che Amadeus è molto geloso della bella 43enne che ha sposato nel 2009 e da cui ha avuto il suo secondo figlio José e di solito i profili di coppia si fanno proprio quando si vuole evitare che i social si trasformino in occasioni di approccio e corteggiamento ma nel caso di questa bellissima coppia del mondo dello spettacolo la ragione è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020)è uno dei conduttori di punta della Rai. Amatissimo dal pubblico, è molto seguito anche su Instagram dove condivide il profilo con la moglie. Perché una pagina per due? I fan se lo chiedono da tempo e finalmente abbiamo una risposta. Lo ha spiegato proprioin una recentissima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni e no, il motivo non è da ricercare nella gelosia. Si sa cheè molto geloso della bella 43enne che ha sposato nel 2009 e da cui ha avuto il suo secondo figlio José e di solito i profili di coppia si fanno proprio quando si vuole evitare che i social si trasformino in occasioni di approccio e corteggiamento ma nel caso di questa bellissima coppia del mondo dello spettacolo la ragione è ...

tonino_dx : RT @ARISA_OFFICIAL: Donna arruffata che si prepara per #amasanremo , perché Lei #sanremo lo ama assai, e ci va in pellegrinaggio con immens… - Lestifrancesco : 'Lei è proprio un bell'uomo' Amadeus: '??????' Giovanna: #isolitiignoti - eddys6 : RT @ARISA_OFFICIAL: Donna arruffata che si prepara per #amasanremo , perché Lei #sanremo lo ama assai, e ci va in pellegrinaggio con immens… - _peaceloveteen : Ma Amadeus non ha capito che si riferiva a sua moglie Giovanna ???? #AmaSanremo - Sarettadollar : RT @ARISA_OFFICIAL: Donna arruffata che si prepara per #amasanremo , perché Lei #sanremo lo ama assai, e ci va in pellegrinaggio con immens… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Giovanna Amadeus e Giovanna allargano la famiglia, fan entusiasti: ‘Gli somiglia!’ LettoQuotidiano Amadeus e Giovanna allargano la famiglia, fan entusiasti: ‘Gli somiglia!’

Il noto conduttore e sua moglie allargano la famiglia, i fan in festa: la foto ha scatenato tanti commenti: 'gli somiglia'.

Amadeus e Giovanna Civitillo allargano la famiglia: “Assomiglia al papà”

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più belle e solide di tutto il mondo dello spettacolo. Sempre insieme al lavoro e nella vita privata di tutti i giorni, i due hanno deciso di ...

Il noto conduttore e sua moglie allargano la famiglia, i fan in festa: la foto ha scatenato tanti commenti: 'gli somiglia'.Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più belle e solide di tutto il mondo dello spettacolo. Sempre insieme al lavoro e nella vita privata di tutti i giorni, i due hanno deciso di ...