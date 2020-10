Una vita anticipazioni: Genoveva si congeda da tutti e dice addio ad Acacias 38 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Andrà in onda domani la seconda parte dell’episodio 1071 di Acacias 38, che cosa succederà in Spagna? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 31 ottobre 2020. Nella prossima puntata della soap cercheremo di capire quali sono le reali intenzioni di Genoveva: vuole davvero lasciare Acacias 38 per sempre dopo aver ridato il denaro ai suoi vicini? Ancora una volta Marcia viene minacciata da Ursula ma Felipe, che vede le due discutere in strada, p molto chiaro con la dicenta: deve lasciare in pace per sempre la ragazza se non vuole vedersela con lui…Scopriamo adesso che cosa succederà nella puntata di sabato! UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DI DOMANI 31 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 ottobre 2020) Andrà in onda domani la seconda parte dell’episodio 1071 di38, che cosa succederà in Spagna? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 31 ottobre 2020. Nella prossima puntata della soap cercheremo di capire quali sono le reali intenzioni di: vuole davvero lasciare38 per sempre dopo aver ridato il denaro ai suoi vicini? Ancora una volta Marcia viene minacciata da Ursula ma Felipe, che vede le due discutere in strada, p molto chiaro con lanta: deve lasciare in pace per sempre la ragazza se non vuole vedersela con lui…Scopriamo adesso che cosa succederà nella puntata di sabato! UNA: LA TRAMA DI DOMANI 31 ...

