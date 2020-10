(Di venerdì 30 ottobre 2020)di6.6 avvertito ine in. La scossa ha interessato l’isola di Samos. Undi6.6 ha colpito lae lanella giornata del 30 ottobre.di6.6. avvertito ine inStando alle prime informazioni raccolte, ilha interessato l’isola di Samos. La scossa, di6.6, è stata avvertita distintamente anche ad Atene. Il sisma si è originato a poco più di due chilometri di profondità dalla superficie.

poliziadistato : Il #30ottobre 2016 un fortissimo #terremoto di magnitudo 6.5 fece tremare la terra sotto #Norcia e la Valnerina. Fu… - Corriere : Forte terremoto di magnitudo 6.7 tra la Grecia e la Turchia - Corriere : Forte terremoto di magnitudo 6.7 tra la Grecia e la Turchia - ksnt63 : RT @Corriere: Forte terremoto di magnitudo 6.7 tra la Grecia e la Turchia - NewsMondo1 : Terremoto di magnitudo 6.6 colpisce Grecia e Turchia -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

Fanpage.it

Un terremoto di magnitudo magnitudo 7.0 ha appena colpito la Grecia, nelle isole greche del Dodecaneso. Si teme per tsunami nel Mediterraneo ...Terremoto di magnitudo 6.6 avvertito in Grecia e in Turchia. La scossa ha interessato l’isola di Samos. Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito la Grecia e la Turchia nella giornata del 30 ottobre.