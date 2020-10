Tale e quale show, il Torneo: Lidia Schillaci è Ornella Vanoni (video e gallery) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel corso della prima puntata del 30 ottobre 2020 del Torneo dei Campioni di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Lidia Schillaci nei panni di Ornella Vanoni, con il brano “L’appuntamento”. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Carlo Verdone, ha valutato la sua performance. Esibizione che è migliorata durante il corso, per la Schillaci, capace di entrare nei panni della Vanoni senza farne una parodia, anche se Verdone ha trovato più la sua personalità che quella della cantante. Potete vedere l’esibizione di ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nel corso della prima puntata del 30 ottobre 2020 deldei Campioni di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “L’appuntamento”. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Carlo Verdone, ha valutato la sua performance. Esibizione che è migliorata durante il corso, per la, capace di entrare nei panni dellasenza farne una parodia, anche se Verdone ha trovato più la sua personalità che quella della cantante. Potete vedere l’esibizione di ...

